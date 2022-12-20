Президент «Лануса» прокомментировал переход Переса в «Оренбург»

Руководитель аргентинского клуба «Ланус» Луис Чебель поделился информацией о возможном переходе Матиаса Переса в «Оренбург».

«Да, Матиас Перес действительно завтра приедет в Россию и пройдёт медосмотр», — приводит слова президента команды издание Sport24.

Напомним, что ранее появилась информация о переходе защитника в коллектив Российской премьер-лиги. Сообщается, что контракт с Пересом будет подписан уже завтра, 21 декабря, после прохождения медицинского осмотра. В нынешней кампании защитник принял участие в 45 матчах в рамках всех состязаний, в которых отметился тремя забитыми мячами.