Дуймович: «У Ловрена очень хороший контракт в «Зените»

Бывший футболист хорватской национальной команды Томислав Дуймович высказался о перспективе Деяна Ловрена уйти из «Зенита».

«У Ловрена очень хороший контракт в «Зените». Это команда с большой буквы — как «Реал» в Европе. Для него это хороший вариант в конце карьеры», — приводит слова Дуймовича издание «Спорт-Экспресс».

Ловрен стал игроком сильнейшего коллектива Российской премьер-лиги перед сезоном 2020/2021, являясь в настоящий момент капитаном «сине-бело-голубых». Контракт бронзового призёра катарского чемпионата мира с «Зенитом» истекает после нынешнего сезона.