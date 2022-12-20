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Дуймович: «У Ловрена очень хороший контракт в «Зените»

20 Декабря 2022 • 21:54 Комментировать

Бывший футболист хорватской национальной команды Томислав Дуймович высказался о перспективе Деяна Ловрена уйти из «Зенита».

«У Ловрена очень хороший контракт в «Зените». Это команда с большой буквы — как «Реал» в Европе. Для него это хороший вариант в конце карьеры», — приводит слова Дуймовича издание «Спорт-Экспресс».

Ловрен стал игроком сильнейшего коллектива Российской премьер-лиги перед сезоном 2020/2021, являясь в настоящий момент капитаном «сине-бело-голубых». Контракт бронзового призёра катарского чемпионата мира с «Зенитом» истекает после нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Томислав Дуймович Деян Ловрен
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