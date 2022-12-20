Известны почти все соперники «Торпедо» на сборах в Турции

Пресс-служба московского «Торпедо» опубликовала расписание товарищеских матчей клуба этой зимой на сборах в Турции.

Первую игру подопечные Андрея Талалаева проведут 23 января, соперник – владикавказская «Алания», одна из ведущих команд Первой лиги.

2 февраля «автозаводцы» проведут сразу две игры с клубами Первой лиги – сначала с «Краснодаром-2», а после – «Нефтехимиком».

Соперники на 8 февраля ещё неизвестны, однако известно точно, что в этот день клуб сыграет два контрольных матча.

Завершится цикл контрольных матчей 16 февраля: сначала игрой с молодёжкой «Локомотива», а после – с самарскими «Крыльями Советов».