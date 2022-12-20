«Локомотив» покупает Глушенкова у «Крыльев Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Максим Глушенков в ближайшее время станет игроком московского «Локомотива».

По сведениям «Спорт-Экспресса», «железнодорожники» отправили самарскому клубу документ о готовности выкупить 23-летнего футболиста. Стоит отметить, что «Крылья» никак не могут повлиять на данный трансфер, потому что в контракте Глушенкова прописана сумма отступных, которая составляет 200 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» выкупит еще одного нападающего самарцев — Сергея Пиняева, в его трудовом договоре с командой есть аналогичный пункт о сумме отступных.