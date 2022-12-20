Газизов: «Воронеж всегда был футбольным городом»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о «Факеле», который вернулся в РПЛ спустя много лет.

«Молодцы! Сомнений не было, что там будет такой ажиотаж. Воронеж всегда был футбольным городом. Болельщики рады за свой клуб. Молодцы, я тоже только рад за них», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

Напомним, перед стартом текущего сезона у «Факела» было большое количество проблем со стадионом, клуб мог не получить лицензию на проведение матчей.

По мнению функционера, необходимо допускать все стадионы для участия в Российской премьер-лиге.

После 17 туров воронежский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.