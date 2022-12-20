Стало известно, когда «Оренбург» подпишет контракт с Пересом из «Лануса»

Защитник аргентинского «Лануса» Матиас Перес в ближайшее время подпишет контракт с «Оренбургом».

По сведениям «РБ Спорт», завтра, 21 декабря, футболист прибудет в Россию, где пройдет медицинский осмотр и заключит трудовое соглашение с оренбургским клубом. О длительности контракта пока не сообщается.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 45 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Переса в 800 тысяч евро.

«Оренбург» ушел на зимнюю паузу на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков после 17 туров.