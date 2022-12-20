Журавлёв – о переходе в «Торпедо»: «Мне позвонил сам Талалаев»

Новичок московского «Торпедо» Юрий Журавлёв раскрыл детали своего перехода в московский клуб из «Ахмата». Как пишет пресс-служба «Торпедо», игрока склонил к переходу сам главный тренер клуба – Андрей Талалаев, который ему позвонил.

Дело в том, что Журавлёв работал вместе с Талалаевым в стане грозненского «Ахмата». Поэтому тренерский фактор и сыграл важную роль в переходе футболиста в состав «автозаводцев».

«Знаком с агрессивным стилем игры, который проповедует Андрей Викторович», - отметил защитник.

За 13 оставшихся игр в РПЛ «Торпедо» нужно выбираться из сложной ситуации, в которой оказался клуб. «Чёрно-белые» сейчас занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России и набрали к зимней паузе всего шесть очков. Отставание от зоны стыковых матчей - семь очков.