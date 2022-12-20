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Салихова: Пошла бы работать в «Зенит»? Бредовый вопрос

20 Декабря 2022 • 20:34 Комментировать

Зарема Салихова, жена экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о возможной работе в российском футболе в будущем.

«Если бы я хотела работать в нашем футболе, то не уходила бы в тот момент, когда команда шла на верхних строчках таблицы. Сейчас я занимаюсь только благотворительным проектом «Спартак — Детям», — заявила Салихова «РБ Спорту». На вопрос о возможной работе в «Зените» супруга Федуна заявила, что это бред.

После 17 туров санкт-петербургский клуб является лидером в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 42 очка. «Спартак» идет на второй строчке, отставая от «Зенита» на шесть баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Зарема Салихова
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