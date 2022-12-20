Агент сообщил, когда Мирзов вернётся в расположение «Химок»

Александр Клюев, агент нападающего «Химок» Резиуана Мирзова, поделился информацией о том, почему его клиент покинул текущий сбор команды.

«Резиуан действительно покинул сбор «Химок». Он восстанавливается от старого микроповреждения. На этом сборе его уже не будет», — приводит слова Клюева «Спорт-Экспресс».

Представитель футболиста заявил, что игрок присоединится к подмосковному клубу уже на следующем сборе, который начнется после Нового года.

В текущем сезоне 29-летний Мирзов принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет три результативные передачи.