Булыкин: «Сычевой может повторить судьбу Агаларова»

Бывший российский форвард Дмитрий Булыкин покритиковал вероятный переход нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в самарские «Крылья Советов».

«Ему лучше бы перейти в топ-клуб, иначе он может повторить историю Гамида Агаларова», - цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

Некоторые СМИ сегодня уже написали о том, что Сычевой сменил Оренбург на Самару. Появилась информация, что самарский клуб заплатит «Оренбургу» 100 млн руб. Эта сумма – сумма отступных, прописанная в действующем контракте у игрока с «Оренбургом».

Владимир Сычевой на пару с Куинси Промесом является лучшим бомбардиром РПЛ в текущем сезоне - у обоих по 14 забитых голов.