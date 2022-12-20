Агент Панченко: «Помогаю Сычевому с переходом, я против «Крыльев Советов»

Футбольный агент Виктор Панченко поделился информацией о том, что помогает форварду «Оренбурга» Владимиру Сычевому сменить клуб.

«На добровольных началах помогаю Сычевому с переходом. Я против [варианта] «Крыльев Советов». Мне хочется, чтобы он перешел в команду рангом выше», — цитирует слова Панченко «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Сычевой уже подписал трудовое соглашение с «Крыльями Советов». По данным СМИ, стоимость перехода составит сто миллионов рублей.

Президент оренбургского клуба не исключил, что нападающий уже подписал контракт с самарцами, но у главы команды есть вопросы к данной сделке.