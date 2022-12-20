Кузьмичёв — о возможном переходе Сычевого в «Крылья Советов»: «Финансовый аспект сыграл значимую роль»

Известный функционер Владимир Кузьмичёв высказался о возможном переходе форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Крылья Советов». Ранее сообщалось, что нападающий уже подписал трудовое соглашение с самарским клубом.

«Почему Сычевой нужен «Крыльям» это понятно. Они потеряли Глушенкова, и в любом случае им нужен центральный нападающий. Наверное, при переходе финансовый аспект сыграл значимую роль», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

По мнению функционера, Сычевой отлично впишется в игру «Крыльев Советов», ведь самарцы с «Оренбургом» играют в похожий футбол.

В текущем сезоне на счету 26-летнего форварда 17 забитых мячей и две голевые передачи в 19 матчах во всех турнирах.