Кузьмичёв — о возможном переходе Сычевого в «Крылья Советов»: «Финансовый аспект сыграл значимую роль»

Известный функционер Владимир Кузьмичёв высказался о возможном переходе форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Крылья Советов». Ранее сообщалось, что нападающий уже подписал трудовое соглашение с самарским клубом.
«Почему Сычевой нужен «Крыльям» это понятно. Они потеряли Глушенкова, и в любом случае им нужен центральный нападающий. Наверное, при переходе финансовый аспект сыграл значимую роль», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».
По мнению функционера, Сычевой отлично впишется в игру «Крыльев Советов», ведь самарцы с «Оренбургом» играют в похожий футбол.
В текущем сезоне на счету 26-летнего форварда 17 забитых мячей и две голевые передачи в 19 матчах во всех турнирах.
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