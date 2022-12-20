Вера: «Сычевой сможет заиграть в любом топ-клубе РПЛ»

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера поделился мнением о нападающем Владимире Сычевом. Ранее в СМИ сообщалось, что 26-летний форвард подписал трудовое соглашение с «Крыльями Советов».

«Сычевой — отличный человек и игрок, у него много хороших футбольных качеств. Он сможет заиграть в любом топ-клубе России. Все зависит от него», — заявил Вера Metaratings.ru. Футболист надеется, что Сычевой продолжит забивать в весенней части сезона.

В нынешнем сезоне Сычевой принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 17 мячей и записал в свой актив две результативные передачи.