Президент «Оренбурга» заявил, что у него есть вопросы к переходу Сычевого в «Крылья Советов»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о возможном трансфере форварда Владимира Сычевого в «Крылья Советов». Ранее сообщалось, что нападающий уже подписал трудовое соглашение с самарским клубом.

«Допускаю, что трансфер Сычевого в «Крылья Советов» уже случился. Видимо, так оно и есть. Правомерность ее надо изучать, потому что у меня есть вопросы к этой сделке, но об этом позже», — заявил Еремякин «Чемпионату».

Ранее в СМИ появилась информация, что «Крылья Советов» заплатят «Оренбургу» сто миллионов рублей за Сычевого, именно такая цифра прописана в контракте игрока в пункте отступных.