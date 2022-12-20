В «Оренбурге» сомневаются, что переход Сычевого в «Крылья Советов» станет повышением для игрока

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос, станет ли переход нападающего Владимира Сычевого в «Крылья Советов» повышением для игрока.

«Если бы Владимир перешел в «Спартак» — вот это повышение. Если он собирается переходить в самарский клуб, не знаю, повышение ли это, ха-ха», — приводит слова Андреева Sport24.

Кроме этого, эксперт заявил, что если бы «Оренбург» хотел продать игрока, то не стал бы продлевать с ним трудовое соглашение.

Ранее в СМИ сообщалось, что 26-летний форвард уже подписал контракт с «Крыльями Советов».

В текущем сезоне Сычевой принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 17 мячей и записал в свой актив две результативнее передачи.