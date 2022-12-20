Дмитрий Андреев сообщил, что «Оренбург» хочет выкупить Мансилью

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос, планирует ли клуб выкупать права на нападающего Брайана Мансилью у «Расинга».

«Мы заинтересованы в выкупе Мансильи, это правда. Но не все так просто. Не все зависит от нас. Посмотрим, как все сложится. Диалог ведется», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что оренбургский клуб заплатит за Мансилью 800-900 тысяч евро.

В текущем сезоне 25-летний аргентинец принял участие в 12 матчах Российской премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет четыре результативные передачи.