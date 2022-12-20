Товарищеский матч «Зенита» и «Сепахана» перенесли на две недели позже

Петербургский «Зенит» сообщил о переносе даты товарищеского матча с иранским клубом «Сепахан». Новая дата игры, которая ранее была намечена на 3 февраля – 17 февраля следующего года. Очный матч состоится в городе Исфахан, что находится в Иране.

«Зенит» - текущий лидер РПЛ и действующий чемпион России. У «сине-бело-голубых» в активе после летне-осенней части чемпионата 42 очка, а отрыв от второго места, на котором расположился московский «Спартак» - шесть очков.

Напомним, в текущем сезоне РПЛ сыграно уже 17 туров, а вернётся лига после зимней паузы на экраны и стадионы России в начале марта 2023 года.