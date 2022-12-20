​Раскрыт интересный пункт из контракта Сычевого с «Крыльями Советов» - в нём упоминается «Зенит»

Владимир Сычевой всё же переходит из «Оренбурга» в «Крылья Советов». Как сообщает «РБ Спорт», 26-летний форвард уже подписал контракт с самарским клубом. «Крылышки» реализовали опцию выкупа, выплатив «Оренбургу» прописанные 100 миллионов евро.

Источник рассказывает об интересном пункте, присутствующем в проекте контракта Владимира Сычевого. Речь идёт о сумме, за которую можно будет выкупа игрока. Реализовать эту опцию сможет только один клуб – питерский «Зенит».

Владимир Сычевой в первой части чемпионата России забил 14 голов. Нападающий «Оренбурга» вместе со спартаковцев Куинси Промесом лидирует в гонке бомбардиров.