Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Зените» прокомментировали возможный уход Клаудиньо в «Палмейрас»

20 Декабря 2022 • 18:31 Комментировать

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможный переход полузащитника Клаудиньо в «Палмейрас». Ранее сообщалось, что «сине-бело-голубые» могут отпустить футболиста за 15-17 миллионов евро.

«Информация о желании «Палмейраса» приобрести Клаудиньо — фейк», — цитирует слова Медведева Sport24.

Ранее представитель бразильского футболиста также опроверг данную информацию.

В текущем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет восемь результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Палмейрас Александр Медведев Клаудиньо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Декабря
18:57 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» сомневаются, что переход Сычевого в «Крылья Советов» станет повышением для игрока
18:40 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Андреев сообщил, что «Оренбург» хочет выкупить Мансилью
18:36 · Россия. Премьер-лига
Товарищеский матч «Зенита» и «Сепахана» перенесли на две недели позже
18:36 · Россия. Премьер-лига
​Раскрыт интересный пункт из контракта Сычевого с «Крыльями Советов» - в нём упоминается «Зенит»
18:31 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» прокомментировали возможный уход Клаудиньо в «Палмейрас»
18:17 · Россия. Премьер-лига
Ребко войдёт в тренерский штаб воронежского «Факела»
18:14 · Россия. Премьер-лига
Агент — о возможном переходе Конате в «Црвену Звезду»: «Этот сезон он доиграет в «Ахмате»
17:57 · Россия. Премьер-лига
Сычевой будет получать в «Крыльях Советов» в два раза больше, чем в «Оренбурге»
17:44 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Оренбурга»: Если Сычевой захочет, то перейдёт в «Крылья», от нас уже ничего не зависит
17:37 · Россия. Премьер-лига
В «Сассуоло» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Рожерио
17:34 · Россия. Премьер-лига
Агент прокомментировал возможный переход Клаудиньо в «Палмейрас»
17:16 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» не стал отпускать Конате в «Црвену Звезду»
17:03 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» нацелился на защитника «Сассуоло»
16:41 · Россия. Премьер-лига
Сёмин считает, что Пиняев заслуженно был признан лучшим молодым игроком РПЛ
16:31 · Россия. Премьер-лига
Агент: «У Гапонова всё в порядке со здоровьем, он готов приносить пользу команде»
Все новости
Рекомендуем