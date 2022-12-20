В «Зените» прокомментировали возможный уход Клаудиньо в «Палмейрас»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможный переход полузащитника Клаудиньо в «Палмейрас». Ранее сообщалось, что «сине-бело-голубые» могут отпустить футболиста за 15-17 миллионов евро.

«Информация о желании «Палмейраса» приобрести Клаудиньо — фейк», — цитирует слова Медведева Sport24.

Ранее представитель бразильского футболиста также опроверг данную информацию.

В текущем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет восемь результативных передач.