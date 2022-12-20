Ребко войдёт в тренерский штаб воронежского «Факела»

Бывший российский полузащитник Алексей Ребко приблизился к новой ступени своей тренерской карьеры. Он войдёт в тренерский штаб воронежского «Факела», выступающего ныне в РПЛ, сообщает «РБ-Спорт».

Сейчас 36-летний бывший футболист, карьеру которого в расцвете лет погубили травмы, является тренером академии московского «Локомотива». А до этого он тренировал московский клуб «Строгино».

На протяжении карьеры Ребко выступал за «Москву», «Динамо», «Амкар», «Ростов», «Томь» и другие российские клубы в профессиональных отечественных лигах. Успел он даже сыграть несколько матчей за сборную России.