Агент — о возможном переходе Конате в «Црвену Звезду»: «Этот сезон он доиграет в «Ахмате»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, прокомментировал информацию о сорвавшемся переходе игрока в «Црвену Звезду». Ранее сообщалось, что сербский клуб сделал предложение по форварду, но грозненский клуб не устроило предложение.

«Это практически так. Предложения есть от разных команд, не только от «Црвены Звезды». Но скорее всего, этот сезон Конате доиграет в «Ахмате», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Агент заявил, что не знает о предложениях от российских клубов, потому что они обращаются напрямую в «Ахмат».

В текущем сезоне 25-летний форвард провел 20 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал один ассист.