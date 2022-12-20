Сычевой будет получать в «Крыльях Советов» в два раза больше, чем в «Оренбурге»

Форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой в ближайшее время может перебраться в «Крылья Советов».

По сведениям портала «РБ Спорт», самарский клуб предлагает нападающему увеличение заработной платы в два раза. На данный момент Сычевой получает в «Оренбурге» два миллиона рублей в месяц.

Источник сообщает, что трудовое соглашение форварда с «Крыльями» будет рассчитано на три с половиной года. Помимо этого, клуб выплатит футболисту 35 млн рублей в качестве подъемных. Отмечается, что сам игрок готов к трансферу.

Ранее стало известно, что самарцы заплатят за переход Сычевого сто млн рублей.