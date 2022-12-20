Спортивный директор «Оренбурга»: Если Сычевой захочет, то перейдёт в «Крылья», от нас уже ничего не зависит

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном переходе форварда Владимира Сычевого в «Крылья Советов». Ранее сообщалось, что самарский клуб может приобрести 26-летнего нападающего за сто миллионов рублей.

«Эта информация соответствует действительности. «Крылья» направляли запрос по Сычевому. Есть определенная сумма отступных, от нас ничего уже не зависит», — приводит слова Андреева «Спорт-Экспресс».

Функционер отметил, что если Сычевой захочет, то перейдет в самарский клуб, сейчас все зависит только от желания своего футболиста.

В текущем сезоне Сычевой провел 19 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал два ассиста.