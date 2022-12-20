Агент прокомментировал возможный переход Клаудиньо в «Палмейрас»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, высказался о возможном переходе футболиста в «Палмейрас».

«Неправда, что Клаудиньо может перейти в «Палмейрас». Клаудиньо хочет завоевать вторую звезду вместе с «Зенитом». Невозможно, что сейчас он уйдет из клуба», — приводит слова Гарсии «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что бразильский клуб заинтересован в подписании игрока, а «сине-бело-голубые» готовы отпустить его за 15-17 миллионов евро.

В текущем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и сделал восемь ассистов.