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«Ахмат» не стал отпускать Конате в «Црвену Звезду»

20 Декабря 2022 • 17:16 Комментировать

«Ахмат» отказал «Црвене Звезде» в трансфере нападающего Мохамеда Конате.

По сведениям «Чемпионата», «Црвена Звезда» хотела подписать форварда «Ахмата» Мохамеда Конате, но грозненский клуб ответил отказом. Источник заявил, что «Ахмат» не устроило предложение сербского клуба.

Ранее агент футболиста сообщил, что многие команды хотят подписать Конате, но сам форвард планирует доиграть текущий сезон в составе «Ахмата».

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего игрока девять забитых мячей и одна результативная передача в 20 матчах с учетом всех турниров. Контракт Конате с командой истекает в 2024 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Црвена Звезда мохамед конате Ахмат
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