«Крылья Советов» хотят подписать Сычевого

Форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой может перебраться в «Крылья Советов», об этом сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».

По информации источника, самарский клуб готов заплатить за нападающего сумму отступных в размере 100 миллионов рублей, которые прописаны в контракте Сычевого с «Оренбургом».

При этом инсайдер отметил, что на 26-летнего форварда претендует еще один клуб Российской премьер-лиги.

В нынешнем сезоне на счету Сычевого 17 забитых мячей и две голевые передачи в 19 матчах с учетом всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.