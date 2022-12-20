Сёмин считает, что Пиняев заслуженно был признан лучшим молодым игроком РПЛ

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в номинации «Первая Пятёрка». Напомним, этот приз вручается лучшему молодому футболисту Российской премьер-лиги по итогам года.

«Если за него проголосовали, значит, по праву получил эту награду. Но он не много игр сыграл в чемпионате. Наверное, это скорее всего, связано с его перспективами», — приводит слова Сёмина Vprognoze.ru.

В текущем сезоне 18-летний Пиняев принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет три результативные передачи.