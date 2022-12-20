Агент: «У Гапонова всё в порядке со здоровьем, он готов приносить пользу команде»

Станислав Станиславский, агент защитника «Крыльев Советов» Ильи Гапонова, высказался о текущем состоянии своего клиента.

По словам Станиславского, 25-летний футболист залечил повреждение и готов помогать самарской команде во второй части сезона. Напомним, контракт Гапонова с «Крыльями» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 500 тысяч евро.

«В первой части сезона у Ильи была небольшая травма, которая не позволила принять участие в нескольких матчах чемпионата. Сейчас у него всё в порядке со здоровьем», — приводит слова Станиславского Metaratings.

В нынешнем сезоне Гапонов провёл за «Крылья Советов» 10 матчей, не отметившись в них результативными действиями. После 17 туров РПЛ самарцы занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков.