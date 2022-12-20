Агент: Во второй части сезона Ранджелович будет настоящей машиной

Василис Панагиотакис, агент нападающего «Урала» Лазара Ранджеловича, высказался о том, что игрок был признан лучшим в команде в первой части сезона.

«Я счастлив, что он стал лучшим игроком в первой части сезона. Но что произошло, то уже произошло, для меня куда важнее, чтобы Ранджелович продолжал в том же духе», — приводит слова Панагиотакиса «РБ Спорт».

Агент рассказал, что футболист не поехал в теплые страны, а проводит свой отпуск в кругу семьи, Ранджелович постоянно тренируется и поддерживает форму, поэтому он будет отлично готов к весеннему отрезку.

В текущем сезоне на счету серба три мяча и четыре ассиста в 14 матчах за «Урал».