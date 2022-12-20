Агент Ранджеловича: «Даже если на нас выйдет «Манчестер Юнайтед», в первую очередь мы должны уважать «Урал»

Василис Панагиотакис, агент нападающего «Урала» Лазара Ранджеловича, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Предложений нет, но даже если на нас выйдет «Манчестер Юнайтед», в первую очередь мы должны уважать «Урал». В этом клубе с самого начала доверяли Лазару и мы это ценим и их решение для нас — первоочередное», — заявил представитель игрока «РБ Спорту».

В нынешнем сезоне 25-летний серб принял участие в 14 матчах за «Урал», отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет четыре голевые передачи. Трудовой договор Ранджеловича с екатеринбургским клубом рассчитан до 2024 года.