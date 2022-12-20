Чанов считает, что Акинфеев способен играть до 45 лет

Бывший вратарь сборной СССР и тренер ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о голкипере «армейцев» Игоре Акинфееве.

По мнению специалиста, 36-летний Акинфеев способен выступать на профессиональном уровне и до 45 лет, как это делает известный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, в свои 44 года защищающий цвета «Пармы».

«Вопрос в его желании и здоровье, которое на первом месте. Если всё будет соответствовать, то почему нет? Это не так сложно, я сам закончил в 44. Главное не устать психологически», — цитирует Чанова Legalbet.

Напомним, что Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за «красно-синих» на протяжении всей своей профессиональной карьеры. В текущем сезоне экс-вратарь сборной России провёл 18 матчей, пропустив в них 19 голов и пять раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.