Деменко: «Уход Клаудиньо станет потерей для «Зенита»

Экс-игрок «Зенита» Максим Деменко высказался о возможном переходе полузащитника «сине-бело-голубых» Клаудиньо в «Палмейрас».

«Я думаю, что уход Клаудиньо в любом случае станет потерей для «Зенита». Другое дело, сейчас же непонятно, как выплатят деньги за трансфер», — цитирует Деменко «Спорт День за Днем».

По мнению эксперта, если футболист хочет уйти, то не стоит этому препятствовать, ведь можно создать для себя еще больше проблем.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» хочет получить за 25-летнего бразильца от 15 до 17 миллионов евро. Контракт Клаудиньо с петербургским клубом рассчитан до 2027 года.