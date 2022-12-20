«Хетафе» не устраивает предложение «Спартака» по Максимовичу

«Спартак» продолжает работу над трансфером полузащитника «Хетафе» Неманьи Максимовича, сообщает Marca.

По информации источника, московский клуб предложил за 27-летнего серба 3 миллиона евро, что не устраивает «Хетафе», оценивающее своего футболиста в большую сумму. Также отмечается, что на потенциальной сделке сможет заработать «Валенсия», которая получит 30 процентов от продажи игрока.

Ранее сообщалось, что трансфером Максимовича занимаются агенты Тимур Гурцкая и Марко Трабукки.

Действующий контракт футболиста с «Хетафе» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сербии в 10 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Максимович провёл 12 матчей, не отметившись в них результативными действиями.