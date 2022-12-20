Мостовой считает, что Пиняев справедливо выиграл приз «Первая Пятёрка»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о том, что нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев выиграл в номинации «Первая Пятёрка».

«Я думаю, что это справедливое решение. Из всех российских молодых перспективных футболистов Пиняев — самый юный и самый талантливый. Он доказал это игрой за «Крылья», — приводит слова Мостового Vprognoze.ru.

При этом эксперт считает, что такой приз может как вдохновить футболиста, так и спровоцировать появление звездной болезни.

В текущем сезоне 18-летний Пиняев принял участие в 15 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и сделал три ассиста.