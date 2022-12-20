Булыкин: «Главное, чтобы у Самошникова было желание проявить себя в «Локомотиве»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе защитника «Рубина» Ильи Самошникова в стан «железнодорожников».

Ранее сообщалось, что московский клуб заплатит за 25-летнего россиянина 1 миллион долларов.

Булыкин не смог однозначно сказать, сможет ли Самошников проявить себя в новой команде, отметив лишь, что всё будет зависеть от желания самого футболиста.

«Главное, чтобы у Самошникова была мотивация и большое желание проявить себя в команде. Если всё это будет, то можно и из молодых ребят строить команду», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне левый защитник провёл в составе казанской команды 16 матчей, отметившись в них одним голом и двумя результативными передачами.