Баранник — о возможном уходе бразильцев из «Зенита»: «Удивительно, что они до этого никуда не ушли»

Бывший тренер-селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника петербургской команды Клаудиньо в «Палмейрас».

Ранее сообщалось, что в ближайшее время представители бразильского клуба проведут переговоры с «Зенитом», который рассчитывает заработать на продаже одного из своих лидеров не менее 17 миллионов евро.

Баранник согласился с мнением, что возможный уход Клаудиньо может положить начало отъезду бразильских игроков из российского клуба. Также специалист отметил, что 15-17 миллионов евро за 25-летнего полузащитника — хорошие деньги.

«Удивительно, что они до этого никуда не ушли. Почему «Палмейрас»? Сначала перейти в бразильский клуб, а оттуда, наверное, легче будет оформляться следующий трансфер», — приводит слова Баранника «РБ Спорт».

Действующий контракт Клаудиньо рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «сине-бело-голубых» 19 матчей, забив в них три гола и отдав восемь результативных передач.