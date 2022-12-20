Осинькин: «Рано говорить о переходе Пиняева в «Локомотив», как о свершившемся факте»

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал возможный переход Сергея Пиняева в столичный «Локомотив».

«Всё в процессе, ничего точно сказать не могу. Предложение о «Локомотива» поступило буквально только вчера. На сегодняшний день рано говорить о переходе Пиняева в «Локомотив», как о свершившемся факте», — приводит слова специалиста издание«РБ Спорт». Осинькин отметил, что необходим разговор с самим игроком и его агентом.

Напомним, что интерес к молодому футболисту проявляют два московских коллектива, а именно «Локомотив» и «Спартак».