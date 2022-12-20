Гранат: «Рубину» не стоит отпускать Самошникова в «Локомотив»

Бывший футболист «Рубина» Владимир Гранат высказался о возможном переходе Ильи Самошникова в столичный «Локомотив».

«Рубину» не стоит отпускать Самошникова в «Локомотив». Он один из лидеров казанцев и очень качественный футболист. Для него самого переход в «Локомотив» — это шаг вперёд. Всё-таки Премьер-лига», — заявил участник домашнего чемпионата мира в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, Самошников сможет спокойно выиграть конкуренцию у Наира Тикнизяна за место в основе «железнодорожников».

Напомним, что Илья Самошников близок к переходу в клуб Российской премьер-лиги. Сообщается, что руководство «Локомотива» заплатит за игрока сборной один миллион евро.