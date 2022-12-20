Пиняев назвал свой любимый клуб

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев назвал свой любимый футбольный клуб на данный момент.

«Когда Месси был в «Барселоне», я не задумываясь называл её. Сейчас назову «Манчестер Сити». Это самая сильная команда сейчас», — приводит слова игрока российской национальной команды издание Sport24.

Напомним, что недавно Сергей стал победителем награды «Первая пятёрка». В нынешнем сезоне на счету молодого форварда 11 матчей в рамках Российской премьер-лиги, в которых он стал автором трёх голов и одной результативной передачи.