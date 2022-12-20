Полузащитник Юрий Журавлёв покинул грозненский «Ахмат». Как сообщила пресс-служба клуба, новым местом работы 26-летнего футболиста стало московское «Торпедо». С «автозаводцами» игрок заключил долгосрочное трудовое соглашение.

«Мы благодарим Юрия за совместную работу и желаем удачи», - говорится в сообщении «Ахмата».

Журавлёв выступал за грозненский коллектив с лета 2022 года. В Российской премьер-лиге полузащитник принял участие в 12 поединках, отметившись голом и результативной передачей.

После 17 туров «Торпедо» замыкает турнирную таблицу чемпионата. На счету столичного клуба всего шесть набранных баллов.