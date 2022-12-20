Черевченко: «У меня есть предложение из-за рубежа, вариант интересный»

Бывший тренер столичного «Локомотива» Игорь Черевченко рассказал об имеющихся предложениях по возвращению к работе.

«На данный момент у меня на руках есть конкретное предложение из-за рубежа, клуб называть пока не буду. Вариант интересный, пока в раздумьях», — заявил специалист в интервью изданию «РБ Спорт». По его словам, приоритетным вариантом всё равно остаётся работа в Российской премьер-лиге.

Напомним, что последним местом работы Черевченко были подмосковные «Химки», откуда наставник ушёл в феврале текущего года. Ранее специалист работал в тульском «Арсенале», «Балтике» и «Локомотиве».