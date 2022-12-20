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Смородская отреагировала на возможный переход Самошникова

20 Декабря 2022 • 12:32 Комментировать

Экс-президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном переходе Ильи Самошникова в московский коллектив.

«Нужен ли Самошников «Локомотиву»? Не могу ответить на этот вопрос. Я даже не знаю, кто это», — заявила Смородская в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что в последние дни появляется информация о возможном трансфере игрока российской сборной из «Рубина» в «Локомотив». Сумма сделки может составить один миллион евро. В текущей кампании Самошников провёл в футболке казанского клуба 16 матчей, забив один мяч и отдав две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ольга Смородская Илья Самошников
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