Кобелев: «Если Россия долго будет в изоляции, то хорошие легионеры уедут»

Бывший наставник столичного «Динамо» Андрей Кобелев назвал условие, при котором из российского чемпионата уедут качественные легионеры.

«Если Россия ещё будет долго в изоляции, я думаю, те хорошие легионеры, которые продолжают у нас играть, уедут. Это естественно. Поэтому будет, по меньшей мере, застой в нашем футболе. Нельзя вариться в собственном соку», — заявил специалист в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, вариант с переходом в Азиатскую конфедерацию футбола не решит возникших проблем, поскольку нет гарантий, что РФС позволят совершить переход. Также такой шаг, по словам тренера, отбросит Россию от европейского футбола, с которым имеются давние связи.

Напомним, что с февраля 2022 года отечественные клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.