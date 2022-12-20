Стала известна сумма, которую «Локомотив» заплатит за Самошникова

Защитник «Рубина» Илья Самошников продолжит карьеру в «Локомотиве», сообщает журналист Сергей Ильев в своём телеграм-канале.

По информации источника, договорённость о переходе 25-летнего футболиста в стан «железнодорожников» была достигнута ещё в понедельник. Сумма трансфера составит 1 миллион долларов.

Отметим, что действующий контракт Самошникова с казанским клубом рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной России в 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне защитник провёл в составе «Рубина» 16 матчей, отметившись в них одним голом и двумя результативными передачами. Цвета казанской команды Самошников защищает с начала 2020 года.