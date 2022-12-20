Джорджевич хотел бы видеть Месси в «Сочи»

Черногорский нападающий «Сочи» Лука Джорджевич рассказал журналистам, кого бы из топ-футболистов он хотел бы видеть в составе сочинского клуба.

Джорджевич сказал«РБ-Спорту», что если бы у него была возможность пригласить в сочинскую команду какого-нибудь одного топ-игрока, то он бы абсолютно точно выбрал звёздного аргентинского форварда Лионеля Месси.

«Можно было бы подумать по поводу Роналду или Мбаппе, но всё же хотелось бы увидеть именно Месси», - добавил черногорский футболист.

Напомним, что 35-летний Лионель Месси на данный момент защищает цвета французского «ПСЖ». Недавно Месси с аргентинской сборной выиграл катарский чемпионат мира.