Форвард «Сочи» Джорджевич признался, что любит борщ

Черногорский нападающий Лука Джорджевич, который сейчас выступает за «Сочи», рассказал журналистам о том, что любит борщ.

Джорджевич сказал«РБ-Спорту», что любит российскую кухню, а особенно ему нравится борщ. Футболист отметил, что вполне может позволить себе иногда выпить пива.

«Если мы провели хороший матч и победили, то могу выпить бокал пива, но не более того», - добавил Джорджевич.

Напомним, что в этом сезоне 28-летний Лука Джорджевич провёл в российском чемпионате в составе сочинского клуба пять поединков, в которых получил одну жёлтую карточку.