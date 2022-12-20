Экс-игрок «Локомотива» Дуймович назвал самую стабильную команду РПЛ в этом сезоне

Бывший полузащитник «Локомотива» Томислав Дуймович в разговоре с журналистами назвал самую стабильную команду в РПЛ в этом сезоне.

Дуймович сказал Sport24, что сейчас самой стабильной командой в российском чемпионате является питерский «Зенит», который легко выигрывает все свои матчи. Экс-игрок отметил, что сейчас клуб из Санкт-Петербурга вполне заслуженно лидирует в РПЛ.

«Как бы мне не хотелось, но сейчас ЦСКА, «Спартаку», «Динамо» и «Локомотиву» очень трудно навязать достойную борьбу «Зениту», - добавил Дуймович.

Напомним, что на данный момент питерский клуб лидирует в турнирной таблице РПЛ и на шесть баллов опережает идущий на втором месте «Спартак».