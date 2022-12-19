Кавазашвили: «Месси в «Спартаке» остановил бы гегемонию «Зенита» навсегда»

Экс-вратарь сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о том, что случилось бы, если бы аргентинец Лионель Месси выступал за «красно-белых».

«Месси в «Спартаке» остановил бы гегемонию «Зенита» в РПЛ, он бы ее прервал чуть ли не навсегда! В «Спартаке» сегодня нет так такого игрока, как Месси!» - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, победив в финале чемпионата мира – 2022 Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Лионель был признан лучшим футболистом турнира, забив семь голов и сделав три результативные передачи в семи встречах.