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Кавазашвили: «Месси в «Спартаке» остановил бы гегемонию «Зенита» навсегда»

19 Декабря 2022 • 23:34 Комментировать

Экс-вратарь сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о том, что случилось бы, если бы аргентинец Лионель Месси выступал за «красно-белых».

«Месси в «Спартаке» остановил бы гегемонию «Зенита» в РПЛ, он бы ее прервал чуть ли не навсегда! В «Спартаке» сегодня нет так такого игрока, как Месси!» - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, победив в финале чемпионата мира – 2022 Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Лионель был признан лучшим футболистом турнира, забив семь голов и сделав три результативные передачи в семи встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Лионель Месси Анзор Кавазашвили
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