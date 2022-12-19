Газизов уверен, что РПЛ будет расширена

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о возможном расширении Российской премьер-лиги.

«Это (расширение лиги) произойдет. Поверь мне, это будет. Никуда мы от этого не денемся. Я уверен. Ну мало мы играем, ничтожно мало. Ничтожно!» — заявил Газизов «Матч ТВ».

Функционер считает, что с увеличением количества команд мы получим больше конкурентных матчей, а клубы станут больше зарабатывать на ТВ-трансляциях.

Напомним, разговоры о возможном расширении элитного российского дивизиона шли перед стартом текущего турнира, ведь наши клубы не участвуют в еврокубковых соревнованиях, но в конечном итоге от этой идеи решили пока отказаться.