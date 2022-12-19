Канчельскис заявил, что в России никогда не будет игрока уровня Мбаппе

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о том, будет ли когда-то в России свой нападающий уровня Килиана Мбаппе.

«Есть ли в России свой Мбаппе? Нет! Честно скажу: его и не будет никогда. Я не собираюсь рассказывать сказки. Захарян? Если бы его реально хотели купить, давно бы играл в «Челси», — заявил Канчельскис Sport24.

Эксперт считает, что нельзя обманывать тех людей, которые влюблены в футбол, поэтому нужно признать то, какие у нас большие проблемы в этом виде спорта.

После 17 туров лидером Российской премьер-лиги является «Зенит», у которого на счету 42 набранных очка.